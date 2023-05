Scuola, lunedì premiazione progetto scuole “Nonni e Nipoti”

Lunedì 8 maggio, alle ore 10, il Palazzo della Cultura ospita la manifestazione di chiusura del progetto “Nonni e Nipoti” promosso per le scuole cittadine dal Lions Club International Host-Catania, in collaborazione con il Comune di Catania, sezione Ambiente e Scuola.

Parteciperanno i docenti referenti e gli alunni degli istituti secondari di primo grado che hanno aderito: L.Tempesta, Pestalozzi, A. Musco, C. Battisti, A. Malerba, I. Calvino, Vittorino Da Feltre, R. Atria (ex Fontanarossa), N. Sauro, V. Brancati, S. Giuffrida.



Interverranno tra gli altri il presidente del Club Lions Host-Catania e il responsabile della direzione comunale Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili.“Nonni e Nipoti” si è posto l'obiettivo di promuovere e incrementare riflessioni sull'importanza che le relazioni intergenerazionali assumono per la qualità della vita sia dei giovani sia degli anziani. Nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno trattato e discusso il tema lavorando anche alla realizzazione di elaborati scritti che durante la manifestazione saranno premiati.