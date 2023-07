Al via Fuoriclasse, progetto delle Acli per il contrasto alla povertà educativa

È stato presentato nell’Aula consiliare di Palazzo degli Elefanti il progetto Acli Catania “Fuoriclasse!”, finalizzato alla realizzazione di attività per il contrasto della povertà educativa, finanziato dai fondi Next Generation EU. L’obiettivo del progetto, destinato ai minori in situazione di disagio e a rischio di devianza, individuati dai servizi territoriali, è di potenziare i servizi socio-educativi contrastando la dispersione scolastica e migliorando l’offerta educativa.

Contrasto all'abbandono scolastico

Gli interventi in programma, nei prossimi mesi, hanno l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico e il fenomeno dei Neet, promuovendo, da un lato, il miglioramento dell’offerta formativa e dall’altro azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, che favoriscano il riavvicinamento dei ragazzi che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione scolastica e di emarginazione sociale. Durante il progetto saranno organizzate molteplici attività dedicate agli studenti, come laboratori motivazionali, laboratori di orientamento, laboratori Stem, campi scuola, attività di sostegno allo studio; similmente in programma attività volte al sostegno delle famiglie, con sportelli di ascolto per i genitori, laboratori sul ruolo genitoriale e spazi di incontro finalizzati all’attivazione di processi di integrazione e sviluppo sociale.

Progetto per 100 studenti

Le attività prevedono il coinvolgimento di più di 100 studenti dell’I.C. Livio Tempesta, ubicato nel quartiere di San Cristoforo a Catania e saranno circa 50 le figure professionali coinvolte tra psicologi, educatori, docenti, animatori, assistenti sociali e formatori. Le attività del progetto saranno possibili grazie ad una collaborazione proficua con enti e associazioni del territorio che metteranno a disposizione del progetto le proprie risorse.

Il ruolo dei partner

Tra i partner del progetto: il Comune di Catania, ASA Onlus, L.S. Finance s.r.l., Educational Center di Martuffo G&C SAS Impresa Sociale, TEAM Ti Educa A Migliorare e l’I.C. Statale “Livio Tempesta” di Catania. “Oggi più che mai è nostro dovere prenderci cura delle nuove generazioni” – afferma Ignazio Maugeri, presidente Acli Catania. “I dati riguardanti l’abbandono scolastico in Sicilia sono allarmanti: a oggi, a Catania, la dispersione scolastica si attesta intorno a una percentuale del 25%. Creare percorsi di orientamento e di supporto per i ragazzi che si sentono smarriti è necessario quanto indispensabile”. Per Bruno Brucchieri, assessore ai servizi sociali del Comune di Catania: “il contrasto alla povertà educativa, potenziando i servizi socio-educativi già svolti dal Comune in favore dei minori, è fondamentale al miglioramento dell’offerta educativa e per limitare il fenomeno della dispersione scolastica”. “Siamo lieti di partecipare al progetto che ha degli aspetti innovativi, rispetto progetti simili del passato. Riteniamo particolarmente valida l'attenzione all'orientamento: una cura specifica di questo aspetto può essere determinante per i nostri alunni/e che, alla fine della scuola dell'obbligo, vengono spesso fagocitati da realtà legate al mondo dell'illegalità” - afferma la Dirigente reggente dell’I.C. Livio Tempesta di Catania, Concetta Patrizia Tumminia. Per Maria Virgillito, presidente ASA: “Abbiamo accolto con molto entusiasmo l’invito delle Acli a partecipare al progetto “Fuoriclasse!”. Il dialogo con Acli Catania è per l’ASA la naturale applicazione delle ragioni ispiratrici che la muovono, e ancora la conducono, a rivolgere l’attenzione a chi versi in uno stato di necessità o di solitudine. ASA Onlus ritrova così i medesimi valori di coesione sociale, solidarietà e protezione delle fasce più deboli che tanto nobilmente le ACLI quotidianamente interpretano”. “Con il progetto “Fuoriclasse!” - dichiara Salvatore Litrico, presidente della Cooperativa Team Ti Educa a Migliorare - realizzeremo spazi di confronto e percorsi formativi esperenziali. Comunicazione efficace, pedagogia delle relazioni, metodo cooperativo e lavoro in equipe sono gli strumenti a disposizione degli adulti per garantire una crescita sana per i nostri ragazzi”. “Siamo davvero felici – afferma il dott. Gaetano Martuffo di Educational Center – di mettere le nostre risorse, con laboratori di recupero scolastico, a disposizione della comunità e soprattutto dei giovani in stato di disagio”. “LS Finance - affermano Matteo Palazzo e Concita Birritta - si occuperà delle attività riguardanti la formazione, attraverso la realizzazione di corsi, delle attività di orientamento scolastico ed extra-scolastico ed infine del sostegno allo studio finalizzato a promuovere il successo scolastico degli allievi.”