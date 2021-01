Gravina, nuovo manto stradale all'interno della scuola Rodari

Il sindaco Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega alle Manutenzioni Rosario Condorelli comunicano che è stato ultimato l'intervento relativo al rifacimento del manto stradale all'interno del plesso di via San Paolo della scuola Rodari. "La manutenzione degli Istituti scolastici è sempre al centro dell'agenda amministrativa – ha commentato il sindaco Giammusso - gli interventi, in generale, si sono intensificati con l'emergenza sanitaria, anche con le diverse e numerose sanificazioni, effettuate tempestivamente quando necessario. Dobbiamo preservare e tutelare le strutture che vengono utilizzate, soprattutto in questo momento, garantendo la salubrità degli ambienti".

"Sono in corso i lavori di imbiancamento conservativo delle pareti della Palestra – ha spiegato il vicesindaco Condorelli – e sono stati ultimati i lavori di rifacimento dell'asfalto nell'area interna alla Scuola. La superficie presentava delle criticità e non garantiva più le condizioni di sicurezza. Abbiamo iniziato i lavori di scarificazione giovedì scorso, ultimando la posa dell'asfalto la sera del venerdì, in modo che il fine settimana, la nuova pavimentazione, avesse il tempo di asciugarsi. Voglio ancora una volta sottolineare il lavoro svolto dal 5° Servizio, e in particolare il geometra Santo Di Dio che ha curato la progettazione e la direzione dei lavori".