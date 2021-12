Scuola "Sanzio", sfiorato il dramma: alunna cade dalla finestra

Dramma sfiorato in una scuola di Tremestieri. In tarda mattinata, nella scuola Sanzio, una alunna della secondaria di primo grado è precipitata dalla finestra della sua aula. La giovane alunna è stata subito soccorsa dai sanitari e non sarebbe in pericolo di vita anche se ancora non è stata formulata una prognosi. Inoltre ancora non è stata accertata la dinamica dei fatti, quindi non si sa se sia stato un gesto deliberato o un tragico incidente. Sui fatti sono in corso accertamenti.