Il plesso dell'Istituto "Sauro-Giovanni XIII" chiuso senza preavviso: scoppia l'ira dei genitori

Lo scorso lunedì 13 novembre per gli alunni del plesso di via Torquato Tasso 1 e 3 dell’Istituto comprensivo Giovanni XIII la campanella non è suonata. Una brutta sorpresa per i genitori e i ragazzi che hanno trovato le porte della scuola chiuse a causa dell’inagibilità dei locali, dopo un sopralluogo operato dai vigili del fuoco. Un’interruzione del servizio scolastico che, spiegano i genitori dei ragazzi, non sarebbe stata comunicata in precedenza. Solamente nel primo pomeriggio è stata affissa sul sito della scuola una comunicazione firmata dal dirigente scolastico, Francesca Condorelli che recitava: “Si comunica alle SS.LL. che, a seguito di verifiche tecniche da parte degli Organi Competenti, le lezioni delle Classi di Via T. Tasso n.2 vengono sospese nei giorni di martedì 14 e mercoledì 15 novembre 2023. Seguiranno ulteriori comunicazioni".

Non solo, al contempo è stato disposto che le 24 classi del plesso di via Tasso, compresi gli uffici e le segreterie, fossero dirottati nel plesso adiacente, dove già si svolgono le attività di scuola elementare e dell'infanzia e che le lezioni verranno svolte, a partire da oggi e per tre mesi, in orario pomeridiano dalle 13.30 alle 18.30, creando notevoli disguidi alla gestione familiare sia dei bambini che dei genitori nonché del corpo docente.

Una decisione che ha scatenato l’ira dei genitori che, oggi, al "nuovo" orario di entrata, si riuniranno in assemblea per avere risposte dalla preside in termini temporali e organizzativi per un ritorno al precedente orario. “Non sono state fornite spiegazioni da parte del dirigente scolastico né sulla chiusura né sui tempi di ritorno al precedente orario – spiega un genitore - Tale decisione ha forte impatto sulla vita degli studenti e dei genitori con disagi in alcuni casi anche gravi specie considerando che tale provvedimento è stato fornito senza alcun preavviso".

Sulla questione si sta interessando anche il consigliere del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi: “Ho sentito l'assessore al ramo Andrea Guzzardi, sembrerebbe che lui non fosse a conoscenza del provvedimento preso dalla preside senza alcun preavviso, dopo la verifica da parte dei tecnici del Comune in cui sono stati riscontrati uno e più problemi strutturali, ritenuti da monitorare nei termini di tempo di tre mesi. Ho chiesto la perizia da parte di un tecnico esterno per un'ulteriore verifica, staremo a vedere". Dalla scuola, contattata telefonicamente, nessuna risposta.