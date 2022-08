Scuola, l'affondo del sindacato Usb: "Decine di docenti non hanno ricevuto l'assegnazione provvisoria"

Dopo alcuni anni in cui con le assegnazioni provvisorie tantissimi docenti esiliati erano riusciti a tornare nella propria terra quest’anno, secondo il sindacato Usb, si registra un’inversione di tendenza, con decine di docenti che non hanno ricevuto l’assegnazione provvisoria. I tempi strettissimi imposti dal Ministero hanno inciso negativamente sul processo di reperimento posto da parte del provveditorato, l’assenza di un direttore regionale all’Usr Sicilia ha determinato una contrazione fortissima dei posti in deroga sul sostegno con la conseguenza di impedire l’assegnazione provvisoria ai docenti senza titolo.

"Il sistema di gestione delle graduatorie da parte delle scuole Polo è risultato fallimentare - sottolinea la sigla in una nota - con gli assistenti amministrativi delle scuole caricati di funzioni non loro e senza alcuna formazione, costretti a gestire migliaia di domande in pochi mesi e ora impossibilitati a evadere centinaia di ricorsi. Ancora una volta il Miur affronta i i tagli agli organici dei provveditorati caricando le scuole, ma senza prevedere a un apposito capitolo di spesa che consenta l’aumento degli assistenti amministrativi". Nel mirino del sindacalista ci sono anche Cgil, Cisl e Uil. "Firmano contratti sulle assegnazioni provvisorie che favoriscono il sistema dei docenti esiliati - attacca Usb Scuola di Palermo e Catania - e che con il loro mutismo hanno permesso il sistema delle graduatorie provinciali supplenze (gps) e la procedura informatizzata di scelta sedi".

"Pretendiamo che l’Usr Sicilia individui celermente soluzioni per l’aumento dei posti di sostegno in deroga - è il tenore del comunicato -, garantendo un incremento che dia risposte vere alle richieste delle famiglie degli alunni disabili e permetta l’utilizzo di tutti i docenti specializzati e dei docenti senza titolo con esperienza pluriennale. Chiediamo agli Usp di Palermo e Catania di attivare una procedura di correzione delle gps più efficace, sottraendo la gestione dei ricorsi alle scuole Polo, garantendo graduatorie corrispondenti alla realtà dei titoli e dei servizi posseduti dal personale docente".

"Le graduatorie devono essere verificate direttamente dai provveditorati - conclude la nota - servono sportelli dedicati con orari di ricevimento che consentano ai precari di correggere subito gli errori. Non possiamo arrivare alla procedura di assegnazione delle sedi con graduatorie falsate da errori clamorosi. L’estate è diventata per i docenti della scuola pubblica statale un vero inferno che unisce personale di ruolo e precari, bullizzati da un ministero incapace che taglia gli organici dei provveditorati, carica le scuole di funzioni non loro, costringe i docenti a mesi di ansia e paure, impone tempi strettissimi che hanno la conseguenza di far perdere centinaia di posti".