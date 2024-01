Area pedonale di via Carbone, i residenti sollecitano un maggiore controllo per evitare ingorghi stradali

Rimane sospesa la questione strada scolastica di via Carbone a Catania, inizialmente totalmente interdetta al traffico pedonale e poi riaperta per metà. In rappresentanza dei residenti della zona, interviene l’avvocato Attilio Toscano. "Su via Carbone, strada dinnanzi la Scuola Cavour, la precedente amministrazione comunale ha proceduto con la chiusura senza un’adeguata pianificazione generale. Sull’arteria è stato imposto un vincolo di zona scolastica. Certamente una buona cosa per la sicurezza degli studenti per l’ingresso e l’uscita degli studenti, che però di fatto ha creato una zona a traffico limitato con l’effetto di aver creato grandi problemi ai residenti di quella zona in cui vi sono diversi palazzi con centinaia di famiglie e quindi di persone. Dopo due ricorsi, via Carbone è stata divisa in due parti: metà carreggiata è stata destinata a strada scolastica e l’altra all’accesso dei residenti. Ciò che si è creato è un grande caos, dettato dalla mancanza di vigili urbani nel momento di ingresso e uscita degli studenti. Inoltre il 'budello' di strada riaperto rimane anch’esso spesso inaccessibile perché i genitori degli studenti sostano con le loro auto per l’ingresso e l’uscita dei figli. La situazione è caotica e manca anche il controllo sulla sicurezza nella zona da parte del Comune e sono state decine le diffide fatte all’Ente come quella per eliminare le fioriere che sono state apposte in maniera irregolare perché qualunque cosa si pone al centro della carreggiata ha bisogno di una conformità al codice della strada e di un’autorizzazione".

Per il legale servono interventi rapidi e decisivi per la convivenza di tutte le parti coinvolte con uno studio di fattibilità sulla mobilità nella zona. "I residenti chiedono un maggiore controllo, perché negli orari di ingresso e uscita, o a negli orari pomeridiani per le attività extracurriculari, a loro dire, si creano dei blocchi di traffico. "E’ necessaria da parte dell’amministrazione una maggiore incisività nel controllare una zona quasi allo stato brado. Sul fronte della sicurezza - conclude Toscano - abbiamo fatto segnalazioni per ripetuti atti di vandalismo ad alcuni veicoli dei residenti e anche per l’installazione di strisce gialle, alcune autorizzate e altre di indubbia configurazione. In quella zona manca il controllo, manca la vigilanza". Intanto, il Terzo Municipio Borgo-Sanzio ha annunciato un prossimo consiglio di quartiere itinerante per esaminare le segnalazioni e giungere ad una risoluzione definitiva della questione.