Biancavilla, scuole chiuse dal 29 al 31 marzo

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l’ordinanza che istituisce quattro nuove “zone rosse” in Sicilia. Contestualmente è stata estesa la chiusura delle scuole dal 29 marzo al 31 marzo nel Comune di Biancavilla. Gli istituti scolastici erano già stati chiusi a partire dallo scorso 17 marzo per via del numero dei positivi che era stato rilevato e che superava il livello di guardia. Quindi si proseguirà nella misura prudenziale.

I Comuni dichiarati zona rossa sono invece Centirupe, in provincia di Enna, Comitini, Racalmuto e Siculiana, in provincia di Agrigento. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci e deciso in base alla relazione delle rispettive Asp.