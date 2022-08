Troppi disservizi e costi nelle scuole, la preside del Duca degli Abruzzi: "Chiuderle il sabato è la soluzione"

"La situazione che stiamo vivendo è molto grave, siamo in un momento epocale. Parlare di risparmio energetico, inteso come negare a chi vive la vita quotidiana di un Paese libero e democratico come il nostro, negando il diritto al riscaldamento, al vivere dopo le ore solari, è un tornare indietro e tutti i partiti politici dovrebbero seriamente occuparsene nella massima condivisione". È la denuncia di Brigida Morsellino, preside dell'Istituto superiore di istruzione Duca degli Abruzzi di Catania, che all'agenzia di stampa AdnKronos lancia un appello. "I bambini e i ragazzi hanno diritto ad avere un servizio educativo e ad andare a scuola. Se chiudere la scuola il sabato potesse essere una opportunità allora potrebbe essere un qualcosa da proporre - conclude - Molte scuole comunque hanno già il 'sabato libero' ma si potrebbe operare un adeguamento a tutte le scuole sul territorio nazionale".