"Scuole sicure", protocollo d'intesa tra Prefettura e tre Comuni

Oggi 5 novembre 2021 il Prefetto Maria Carmela Librizzi e i Sindaci dei Comuni di Biancavilla, Gravina di Catania e San Giovanni La Punta, rispettivamente Antonio Bonanno, Massimiliano Giammusso e Antonino Failla, hanno sottoscritto dei Protocolli d’Intesa “Scuole Sicure” 2021/2022. In particolare, il Decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 25 giugno 2021, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per il triennio 2021/2023. L’art. 1, comma 1, lett. d) del predetto decreto, destina, per l’anno 2021, una quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo ai Comuni per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Con la sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa, la Prefettura e i Comuni di Biancavilla, Gravina di Catania e San Giovanni la Punta regolano i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione delle iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, riferite all’arco temporale del corrente anno scolastico 2021/2022 e specificate in apposite schede progettuali approvate dalla stessa Prefettura riguardanti, principalmente, l’attivazione di sistemi di videosorveglianza. Per al realizzazione dei progetti, al Comune di Biancavilla è stato concesso un contributo di € 16.132,00; al Comune di Gravina di Catania un contributo di € 15.999,99, al Comune di San Giovanni La Punta un contributo di € 16.064,57.