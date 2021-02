Sdoganati oltre 3,2 milioni di Dpi al Porto di Catania

I Funzionari Adm di Catania, nell'ambito delle attività connesse all'emergenza sanitaria in corso, hanno eseguito, in due distinte operazioni, lo sdoganamento di 3.150.000 guanti in nitrile monouso e di 76.000 visiere di protezione