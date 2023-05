Confindustria Catania presenta la seconda edizione di "Summer Training Week"

Creare un legame sempre più stretto tra formazione e impresa, un binomio vincente che facilita l’apprendimento attivo e accorcia le distanze tra giovani e mondo del lavoro. E’ anche questo l’obiettivo del progetto Summer Training Week, l’iniziativa promossa da Confindustria Catania Imprenditoria Femminile, giunta alla sua seconda edizione, presentata questa mattina presso la sede dell’associazione etnea, alla presenza delle aziende e delle scuole partecipanti al progetto. Come nella scorsa edizione, oltre 50 studenti saranno accolti per una settimana presso alcune realtà imprenditoriali e del mondo delle professioni, in affiancamento a imprenditori, manager e professionisti.

“Un’esperienza sul campo di grande valenza – ha spiegato la presidente del Comitato, Monica Luca – che consente agli allievi di conoscere da vicino il nostro mondo produttivo, di percepire l’aria che si respira in azienda e quindi di orientarsi con più consapevolezza verso la realizzazione dei propri progetti di vita. Vogliamo creare una sinergia sempre più stretta tra imprese e formazione con l’obiettivo di non disperdere quelle energie vitali di cui c’è bisogno per alimentare la crescita e il benessere di ogni territorio. Emigrare per studio o per lavoro non è una strada obbligata. Con la nostra iniziativa desideriamo far comprendere ai giovani che anche qui è possibile costruire il proprio futuro e trovare opportunità di affermazione personale e professionale”. Parole condivise dal presidente di Confindustria Catania, Angelo Di Martino e dal presidente dell'Ance etnea, Rosario Fresta, che hanno sottolineato come orientamento dei percorsi formativi, dedizione e competenze trasversali siano elementi cruciali per trattenere i giovani nella nostra terra, una realtà complessa, ma anche ricca di aziende eccellenti.

“Anche quest’anno, Parmalat aderisce con entusiasmo al progetto Summer Training Week e offre agli studenti un percorso aziendale che è al contempo locale e internazionale, e permette loro di spaziare dal marketing alla logistica, dal controllo qualità alla sicurezza - ha detto Valentina Caramanna, Group brand Manager di Parmalat – il nostro obiettivo è che i ragazzi possano scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di vita, dando l’opportunità di una esperienza reale di come si lavora in una grande azienda internazionale”.

"E’ un modo per connetterci alle generazioni future - ha aggiunto Ada Petringa, Technical expert di Air Liquide Italia -. Siamo consapevoli che anche il mondo dell’industria si sta trasformando nella direzione di una maggiore consapevolezza della propria responsabilità sociale nei confronti del territorio". Un'idea, quindi, che si sposa a pieno con lo spirito di Summer Training Week. Non è mancata la testimonianza degli studenti Sofia Reitano (Liceo San Francesco di Sales) e Alessandro Asero (Liceo Galileo Galilei), che hanno potuto raccontare l’esperienza formativa vissuta nella scorsa edizione, ospiti presso la STMicroelectronics. Entrambi i licei parteciperanno quest'anno al progetto, grazie al costante supporto offerto dalla dirigente Donatella Cantone e dalla professoressa Elisa Rubino. Spazio infine a imprenditori, manager e dirigenti d'azienda che ospiteranno gli studenti. Sono intervenuti: Barbara Belfiore (Sibeg Coca Cola ); Martina Castelli (Samisud); Rosy Finocchiaro (Dolfin); Lara Monaco (Parmalat); Antonio Leo (Quotidiano di Sicilia); Giusy Virone (Jeko); Sandra Mascali (Mas Communication); Maria Laura Ontario (Ontario); Domiziana Murabito (Randstad).