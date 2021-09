Una sedia rossa nell'aula consiliare di Gravina per le vittime di femminicidio

È stato il presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi a dare il via al momento di commemorazione invitando i presenti a osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio per tutte le vittime di violenza di genere, e in particolare degli episodi di femminicidio che sono stati al centro dei recenti fatti di cronaca, come l'uccisione della giovane Vanessa Zappalà

Una sedia nella Sala consiliare del Comune di Gravina di Catania resterà sempre vuota e sarà occupata simbolicamente da tutte le donne vittime di femminicidio. È stato il presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi a dare il via al momento di commemorazione invitando i presenti a osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio per tutte le vittime di violenza di genere, e in particolare degli episodi di femminicidio che sono stati al centro dei recenti fatti di cronaca, come l'uccisione della giovane Vanessa Zappalà. " Il fenomeno negli ultimi anni - ha detto Nicolosi dopo aver letto la lunga lista delle donne uccise nel nostro Paese dall'inizio dell'anno - ha assunto dimensioni preoccupanti. Il nostro compito come rappresentanti dei cittadini e delle istituzioni è quello di chiedere a gran voce interventi legislativi finalizzati a contrastare questi odiosi crimini. Una questione che è stata sollevata e che stiamo portando avanti anche in seno al Coordinamento dei presidenti del Consiglio della provincia di Catania che ho l'onore di presiedere e che confluirà in un documento che sarà proposto al Parlamento. È necessario rendere efficaci tutti i dispositivi di sicurezza, come l'utilizzo dei braccialetti elettronici, ma anche finanziare cospicuamente i centri antiviolenza dotando i Comuni dei fondi necessari". Il sindaco Massimiliano Giammusso è intervenuto ringraziando "il presidente Nicolosi, il civico consesso e tutta l'amministrazione per l'importante iniziativa di sensibilizzazione, ricordando che nei prossimi giorni verrà effettuata una manutenzione alla panchina rossa' presente nel Parco Borsellino".