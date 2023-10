Riunioni delle commissioni consiliari online, Pellegrino: "Il Covid è finito, torniamo a farle in presenza"

Il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Catania Riccardo Pellegrino interviene, con una mozione protocollata oggi, chiedendo la modifica del regolamento del Consiglio Comunale sull'organizzazione delle commissioni consiliari. "Superato il periodo del Covid - si legge nella mozione - quando per precauzione è stato richiesto lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza, non si ritiene più opportuno privare i consiglieri e la cittadinanza del dibattito in presenza penalizzando il confronto e la dialettica". "Chiedo quindi alla commissione competente - conclude Pellegrino nella mozione - di modificare l'art.66 che prevede di svolgere le sedute in video conferenza così da poter effettuare le riunioni esclusivamente in presenza presso le sedi di competenza di ogni Direzione, come previsto nell'art. 60 del Regolamento del Consiglio Comunale".