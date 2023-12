Segnalato attraverso il sistema "Alert alloggiati", 46enne arrestato nella struttura di piazza dei Martiri

Gli agenti della polizia di Catania, a seguito di un “alert alloggiati” pervenuto alla sala operativa della Questura, si sono recati nella struttura ricettiva di piazza dei Martiri, dove era stata segnalata la presenza di 46enne destinatario di un’ordinanza di esecuzione pena. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato e preso in custodia l’uomo. Gli accertamenti eseguiti dai poliziotti della squadra volante hanno consentito di rilevare che il 46enne doveva scontare una condanna definitiva ad una pena detentiva di 6 mesi e 21 giorni, oltre ad una pena pecuniaria pari a 60mila euro per numerosi reati commessi in materia di normativa sulle imposte, sulla produzione e sui consumi (Testo Unico sulle Accise).

L’uomo, infatti, era stato coinvolto in una indagine – insieme ad altri indagati – in quanto appartenente ad un giro di affari attraverso il quale veniva gestito illecitamente l’approvvigionamento, il trasporto e lo stoccaggio di gasolio per autotrazione. Dopo aver informato il Pm di turno del rintraccio e del successivo arresto, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di piazza Lanza. Il software “Alert Alloggiati” è un applicativo in uso alla polizia di Stato che, tramite una segnalazione alla sala operativa, consente di rilevare la presenza di latitanti o persone con provvedimenti a carico e da eseguire, che alloggiano all’interno delle strutture ricettive.