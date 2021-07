Piscina di Nesima, pozzetti scoperchiati molto pericolosi

Mentre facevamo jogging nella zona della piscina di Nesima ci siamo accorti che un gattino è rimasto incastrato in un pozzo profondo, coperto alla meno peggio con una lastra di cemento. Così abbiamo chiamato i vigili. Al di là del povero gattino, per il quale incrociamo le dita e al quale abbiamo lanciato del cibo, la piscina di Nesima è territorio di nessuno. Ci sono 3 o 4 di questi pozzi “chiusi” malamente con lastre di cemento con sbarre di ferro che escono dai lati. Già l’esterno piscina è un luogo pieno di immondizia e inciviltà in più questi pozzi sono davvero pericolosissimi. Vi inoltro questa segnalazione sperando che giri e che qualcuno faccia qualcosa al riguardo.