Restyling della segnaletica nel quartiere Borgo-Sanzio: la soddisfazione del presidente del III municipio Paolo Ferrara

Il piano di lavoro, per il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle strade del municipio di “Borgo-Sanzio”, viene accolto dal presidente del III municipio, Paolo Ferrara con grande soddisfazione.

“Nelle ultime settimane è stato attivato un completo restyling della segnaletica, anche in vista dell’aumento del traffico con la fine del periodo estivo, - afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara - in particolare nella zona di Vulcania comprese via Torino, via Caronda e molte altre strade limitrofe. Ci auguriamo che tali opere possano presto continuare in molte altre zone di “Borgo-Sanzio” caratterizzate da un forte flusso veicolare. Questo consentirà di mettere in sicurezza il territorio e garantirne maggiore vivibilità. Noi come consiglio del III municipio siamo sempre presenti per potare avanti la programmazione necessaria a migliorare il volto dei nostri quartieri, grazie alle solerti segnalazioni dei nostri concittadini, sempre in piena sinergia con Palazzo degli Elefanti”. Un piano di interventi dettaglio che, giorno dopo giorno, si sviluppa a 360° in tutta “Borgo-Sanzio.