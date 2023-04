Selezioni territoriali Robocup jr Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Selezioni territoriali RoboCup Jr 23 – Regione Sicilia Il 25 marzo 2023 si è disputata presso la prestigiosa STMicroelectronis di Catania, la selezione regionale di RoboCup Jr. Giornata impegnativa che ha coinvolto ventotto team provenienti da tutta la Sicilia. Quattro le categorie di gara: OnStage Advanced, OnStage Preliminary, Rescue Line e per la prima volta anche il Rescue Maze. La selezione è stata organizzata dall’IT “Archimede” di Catania, scuola capofila per la rete I.TE.R e consentirà ai team che si sono qualificati, di poter partecipare alle competizioni nazionali che si terranno dal 19 al 22 aprile, preso l’ITIS Rossi di Vicenza. Si ringrazia STMicroelectronics, in particolar modo l’ing. Ermanno Astorino, per la magnifica giornata trascorsa e per la calorosa accoglienza. Si ringrazia l’Università di Catania, in particolare i professori giudici di gara: prof. Giovanni Muscato, prof. Salvatore Graziani e prof. Corrado Santoro, tutti i dirigenti scolatici delle istituzioni scolastiche in gara e tutti i giovani studenti che con competenza, spirito di squadra ed allegria, hanno reso questa selezione territoriale un evento da ricordare. L’IT “Archimede”, ricorda a tutte le squadre che si sono classificate di procedere al più presto alle iscrizioni per le competizioni nazionali e, per agevolare l’organizzazione dell’evento nazionale, di segnalare le squadre che si intende iscrivere alla prof.ssa Cristina Strano. RoboCup Jr 2023 – selezioni territoriali Sicilia: IT “Archimede” Vince Ancora! Dopo una meravigliosa giornata trascorsa tra robot, campi, squadre, giudici ed arbitri, la nostra scuola VINCE ANCORA conquistando il gradino più alto del podio! Due i primi posti: categoria OnStage Advanced - squadra “ArchimeDance”, caterogia Rescue Maze - squadra “Archimaze”. Ma non solo, l’Archimede si classifica al secondo posto sempre nella categoria OnStage Advanced - squadra “WoodBot”, ed al quarto posto nella categoria Rescue Line - squadra “Archipy”. Siamo fieri dei nostri studenti, che, come sempre, si sono distinti per preparazione, fair play, spirito di squadra e smisurato affetto nei confronti dei propri docenti coach… bravi ragazzi… siamo fieri di voi! - NOI SIAMO L’IT ARCHIMEDE! -