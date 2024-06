Semafori intelligenti in funzione dal 10 giugno, Trantino: "Presto attivi anche gli autovelox"

A partire da lunedì 10 giugno, la città di Catania vedrà l'attivazione di semafori pedonali a chiamata dotati di un innovativo sistema di monitoraggio elettronico denominato T-Exspeed. Questi semafori di ultima generazione, grazie all'ausilio di tecniche di analisi in tempo reale, saranno in grado di rilevare e sanzionare automaticamente le infrazioni commesse da pedoni e automobilisti, come il mancato rispetto del rosso o il passaggio sulle strisce pedonali.

L'implementazione iniziale del sistema T-Exspeed avverrà lungo i viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Odorico da Pordenone. Successivamente, la tecnologia verrà estesa ad altre zone della città, con l'obiettivo di sostituire gradualmente i semafori più vecchi e di ottimizzare i tempi di attesa per l'attraversamento pedonale.

L'introduzione di questi semafori intelligenti rappresenta un passo importante verso una mobilità urbana più sicura e efficiente. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ha voluto sottolineare: "Lunedì attiveremo i semafori T-Exspeed che registreranno le violazioni di chi passa col rosso nei semafori pedonali, addebitando l'infrazione. Per adesso localizzati alla circonvallazione, speriamo di installarli anche in altri tratti insidiosi. Presto metteremo in funzione anche gli autovelox".

Il primo cittadino respinge le critiche di chi vede in questa iniziativa un mero strumento di incremento delle entrate comunali, ribadendo che la priorità è la sicurezza dei cittadini: "In un Paese normale le regole si seguono senza bisogno di presidi che ne garantiscano il rispetto. E se chi amministra pone strumenti per migliorare la sicurezza, agisce da padre di famiglia; non per 'fare cassa'”.