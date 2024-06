Dal 10 giugno saranno attivi i semafori intelligenti alla circonvallazione

Da lunedì prossimo, 10 giugno, entreranno in funzione i semafori a chiamata pedonale con il sistema di monitoraggio elettronico T-Exspeed. Questi semafori sono in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso o i passaggi pedonali. L'innovativo dispositivo ad alta tecnologia, basato su tecniche di analisi in tempo reale, sarà inizialmente attivo tra i viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Odorico da Pordenone e permetterà di sanzionare i trasgressori dopo l'immediato rilevamento delle violazioni.

Progressivamente, altri impianti simili saranno progressivamente installati nei semafori di tante altre parti della città. Parallelamente, si provvederà a rimpiazzare i semafori più vecchi con quelli di nuova generazione e a rimodulare i tempi di attesa per l'attraversamento dei pedoni. Questo sistema intelligente, di fatto, sostituisce l'operatore di polizia municipale di presidio, che in passato era una presenza costante.