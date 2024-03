Semafori e ripristino del manto stradale, Amts chiarisce: "I lavori sono ancora in corso"

In merito alla recente riunione della commissione consiliare trasporti di Catania, avente come oggetto i lavori di “Riqualificazione del sistema di regolazione semaforica della città ed efficientamento energetico degli impianti” e i mancati ripristini del manto stradale in seguito ai lavori di scavo, realizzati per il posizionamento delle tubazioni, necessari al cablaggio dei nuovi regolatori semaforici installati, ed alla relativa nota stampa, l’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania precisa che "i lavori in oggetto segnalati dalla commissione sono ancora in corso. Non si tratta di lavori previsti nel contratto di servizio ma di lavori relativi alla nomina di Amts quale “soggetto attuatore” del comune di Catania, per la realizzazione, con i fondi Pon Metro, di un importante lavoro di riqualificazione di tutti i principali impianti semaforici della città, al fine di renderli 'smart'".

"In tale contesto, inoltre - continua la nota - l’autorizzazione dei lavori stessi, eseguiti non da Amts ma da ditta appaltatrice, è del 24 gennaio scorso, per cui la ditta esterna deve avere i tempi tecnici per poterli eseguire e completare. Restano da completare le ultime lavorazioni, quali: fresatura, realizzazione tappetino e ripristino della segnaletica orizzontale. Al fine, tra l’altro, di verificare la corretta funzionalità degli impianti ed evitare così possibili ulteriori passaggi, che avrebbero creato nuovi disagi alla circolazione, le suddette lavorazioni verranno eseguite al completamento della fase di test che stiamo effettuando sulla piattaforma centralizzata Omnia, su cui già confluiscono i dati di traffico inviati dai regolatori semaforici di ultima generazione installati, la cui configurazione stiamo perfezionando".

"Il tutto ovviamente intervenendo ove dovessero sussistere situazioni di pericolo. Già per i prossimi giorni, entro la fine di marzo, la ditta esecutrice dei lavori completerà tutte le fasi di lavorazione per ripristinare lo stato dei luoghi ed eseguire il lavoro a regola d’arte. Per questo, Amts rassicura, infine, i componenti della Commissione e tutta la cittadinanza che, al termine dei lavori stessi, si vigilerà e si pretenderà dalla ditta appaltatrice che tutto verrà ripristinato nel migliore dei modi", conclude la nota.