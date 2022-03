Lettori: "In via Caronda si creano code al semaforo, vogliamo la ztl"

Da diverse settimane gli abitanti e i commercianti di via Caronda lamentano ingorghi presso il semaforo presente nel tratto tra via De Felice e il viale XX Settembre. E' stato spento a lungo e poi riacceso di recente dai tecnici comunali. "Durante tutta la giornata - segnala un residente della zona, che ha scritto alla nostra redazione - si creano ingorghi nel tratto da via G. De Felice e il viale XX Settembre, con notevoli emissioni di fumi di scarico e suoni di clacson. Questo rende impossibile aprire le finestre e tenere le porte aperte ai commercianti, con evidenti danni per la salute di tutti. Diverse le segnalazioni fatte, scritte e verbali all’ufficio U-T.U., alla III commissione e all’amministrazione comunale ad oggi non hanno avuto la risposta desiderata. Come se non bastasse, da mesi non viene effettuato lo spazzamento della strada e spesso la raccolta dei rifiuti non viene fatta, intasando i marciapiedi di sacchi di spazzatura. Nella zona ci sono diversi b&b, che stanno ricominciando a vedere qualche turista. Per una via del centro citta non è una bella immagine. Gli abitanti e i commercianti di via Caronda del tratto indicato chiedono che venga istituita una ztl con la chiusura al traffico del tratto interessato".