Il Renzo Piano Building Workshop ospite dell’Università di Catania

Il Renzo Piano Building Workshop sarà ospite dell’università di Catania per illustrare il progetto e la costruzione dell’edificio sede dell’Ordine degli Avvocati di Parigi, una delle più recenti realizzazioni dello atelier di architettura internazionale fondato dal famoso architetto genovese nel 1981. Nel corso del seminario “Tecnologia e architettura. Maison de l'Ordre des Avocats Paris”, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Catania nell'ambito del corso di “Architettura Tecnica II”, in programma giovedì 1° aprile, alle 11 sulla piattaforma Microsoft Teams (codice: mhOkdps), interverrà l’ingegnere Paolo Colonna, associato del Renzo Piano Building Workshop di Parigi. Il seminario è anche orientato a favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro grazie anche al rapporto tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (Dicar) e il Renzo Piano Building Workshop avviato diversi anni addietro.

Il Dicar, infatti, è stato coinvolto nelle attività del “Gruppo 124”, l’iniziativa di ‘rigenerazione e rammendo’ delle periferie urbane promossa dal senatore a vita Renzo Piano a cui hanno partecipato, tre neo-laureati del corso di laurea in Architettura. Una collaborazione intensificata negli ultimi anni. Nel 2019 sono stati organizzati due viaggi-studio in collaborazione con il Renzo Paino Building Workshop. Al primo hanno preso parte gli studenti del corso di laurea di Architettura ospiti presso la sede di Parigi, mentre al secondo viaggio i protagonisti sono stati dodici studenti del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura e tre Dottorandi di Ricerca che hanno preso parte a vari incontri organizzati presso la Fondazione Renzo Piano di Genova e il cantiere della sede dell'Ordine degli Avvocati, all’epoca ancora in costruzione, a Parigi. Nel 2018, invece, la Fondazione Renzo Piano, il Renzo Piano Building Workshop e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura hanno stipulato un accordo per offrire ad uno studente la possibilità di svolgere un tirocinio retribuito di otto mesi nella sede parigina dello studio di Renzo Piano.