Sensibilizzare i cittadini sui valori della legalità, l'iniziativa promossa dalla polizia

Un’intera mattinata dedicata alla diffusione dei valori della legalità e alla conoscenza dei servizi e delle attività della polizia si è svolta ieri, in piazza Umberto, Adrano, con la cornice del Dongione normanno e del prospetto della chiesa madre “Santa Maria Assunta”. L’evento è stato organizzato dal commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione promosse dalla questura di Catania per ispirare fiducia nelle Istituzioni, all’insegna del motto della polizia “esserci sempre”, insieme alla gente.

Oltre al personale del commissariato, sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e della squadra a cavallo che hanno coinvolto un centinaio di bambini, studenti di alcune scuole cittadine. Gli alunni hanno avuto modo di familiarizzare con i poliziotti, rivolgendo domande e curiosità. L’iniziativa si è rivelata una significativa occasione di incontro e di confronto fra poliziotti e cittadinanza, per fornire consigli anche sui temi della sicurezza.

La polizia scientifica ha realizzato una sorta di scena del crimine per mostrare concretamente ai tanti bambini presenti le principali attività connesse alle investigazioni scientifiche e alle tecniche che, quotidianamente, vengono utilizzate per risolvere i casi, a cominciare dalla rilevazione delle impronte digitali e dalla procedura di foto-segnalamento. Di particolare impatto emotivo l’incontro degli studenti e delle studentesse con i poliziotti della squadra a cavallo che hanno saputo conquistare l’interesse e l’attenzione di giovani e di adulti, attraverso aneddoti collegati alla loro attività. In piazza sono stati sistemati anche auto e mezzi in dotazione alla polizia, con i differenti servizi ai quali sono preposti.

Ad accostarsi al gazebo della polizia sono stati anche diversi cittadini ai quali sono state fornite informazioni su come presentare una denuncia o richiedere il passaporto e, in alcuni casi, sono stati suggeriti consigli pratici per prevenire le truffe. Le attività di prossimità della questura di Catania proseguiranno nelle prossime settimane in altri centri dei commissariati distaccati di Acireale, Adrano e Caltagirone.