Caltagirone, senso unico alternato su un tratto della strada provinciale 37/I

Chiusura parziale al transito veicolare, mediante l'istituzione di senso unico alternato di marcia regolato da un impianto semaforico, di un tratto della strada provinciale 37/I, dall'innesto con la strada statale 124, compreso fra la progressiva km 4+000 e la progressiva km 7+100, ricadente nei territori dei Comuni di Caltagirone e San Michele di Ganzaria, da oggi 24 gennaio sino al prossimo14 febbraio. L’ordinanza, emessa dall’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania, si è resa necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori di indagini geologiche e tecniche. La sp 37/1 si diparte dal bivio Innamorato sulla statale 124 per Mirabella Imbaccari, sino al confine con la provincia di Enna verso Piazza Armerina. La segnaletica sarà predisposta dall’impresa che sta effettuando i rilievi. I conducenti dei veicoli dovranno tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi sarà verificato dagli organi di polizia stradale, per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada.