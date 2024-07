Sente rumori nei garage del proprio palazzo e chiama i carabinieri: ladro beccato

Sente rumori provenienti dall’autorimessa condominiale del proprio palazzo e vede un’ombra che si aggira con fare sospetto. Il cittadino decide, così, di chiamare il 112. L’operatore ha subito inoltrato la chiamata alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Catania che, a propria volta, ha inviato sul posto due “gazzelle” del nucleo radiomobile.

I militari, quindi, appena avuto accesso ai garage, hanno iniziato a perlustrarli notando una catena appena recisa ed un armadietto forzato. Proseguendo il controllo hanno scovato un 23enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, che aveva sistemato – pronto per guadagnare la fuga – una bicicletta, e due “car-tablet”, per un valore complessivo di più di 1500 euro. Per l’uomo non c’è stata via di scampo e, portato presso gli uffici dell’Arma di San Giuseppe alla Rena, è stato quindi denunciato per “tentato furto aggravato”.