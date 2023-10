Ricorso migranti, Piantedosi: "Impugneremo la sentenza"

"Non c'è nessuno scontro con la magistratura, come ha precisato il presidente Meloni. Mi riporto le parole che ha detto il presidente dell'Anm il quale ha parlato di democrazia: è giusto sottolinearlo. È la democrazia anche per lo Stato impugnare in Cassazione i provvedimenti di un giudice. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Festival delle Città a Roma a proposito della polemica nata dopo una sentenza a Catania in cui viene messo in discussione il decreto sui migranti.

"Stiamo lavorando - ha aggiunto - per proporre ricorso perché riteniamo che punti qualificanti di quella sentenza sono secondo noi profondamente sbagliati. La sentenza si fonda su una presunta contrarietà delle normative che abbiamo introdotto, che invece abbiamo condizionato all'ordinamento internazionale, quindi sicuramente impugneremo".

Non la pensa però allo stesso Carlo Calenda: "La sentenza la puoi impugnare ma fra impugnare una sentenza e attaccare la magistratura c'è una grande differenza. Tutto il rumore che sentite non ha nulla a che fare con la gestione del fenomeno migratorio". Questa la risposta a Piantedosi del leader di Azione a proposito delle prese di posizione del governo dopo la sentenza sui migranti del tribunale di Catania.

Oggi intanto i ministri della Giustizia, Carlo Nordio, delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parteciperanno oggi alle 15, nell'Aula della Camera, alla seduta del question time. Il ministro della Giustizia risponderà a un'interrogazione sulla riforma della giustizia e sui rapporti tra Esecutivo e magistratura, alla luce di dichiarazioni relative a una recente decisione del tribunale di Catania.