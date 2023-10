Sentenza migranti, al Csm raccolta firme per chiedere pratica a tutela per la giudice Apostolico

Aprire una pratica a tutela per la giudice di Catania Iolanda Apostolico, al centro delle polemiche per non avere convalidato il trattenimento di tre migranti tunisini ospiti del centro di Pozzallo. E' la richiesta che sta sottoscrivendo un gruppo di togati del Consiglio superiore della magistratura e che sarà formalizzata oggi al comitato di presidenza. A firmare la richiesta una dozzina di togati. Promotore il gruppo di Area, a cui si sono uniti i consiglieri di Unicost.

"In materia di protezione internazionale, la legge assegna ai giudici la competenza a convalidare i provvedimenti di trattenimento emessi, ai sensi dell’art. 6 bis del decreto legislativo 142/2015, dai Questori". Così in una nota la direzione nazionale di Unicost.

"È di tutta evidenza che il giudice debba esercitare un sindacato che, anche alla luce del diritto dell'Unione europea, può fisiologicamente condurre alla non convalida del provvedimento. Al di là del merito, a fronte del legittimo esercizio delle funzioni, con l'emanazione di un articolato provvedimento giudiziario, da parte del giudice di Catania, Iolanda Apostolico, abbiamo assistito ancora una volta a reazioni scomposte e inaccettabili da parte di esponenti politici. Esprimiamo la nostra solidarietà alla collega, vittima di un attacco grave e ingiustificato, e accogliamo con soddisfazione la notizia dell'imminente deposito della richiesta di apertura della pratica a tutela, avanzata dai consiglieri del Csm".