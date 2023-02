Fu pestato al Lungomare nel 2015, dopo otto anni arriva la sentenza per gli aggressori

Sono stati condannati, in primo grado, a tre mesi i due commercianti che il 12 ottobre del 2015 presero di mira e massacrarono a calci e pugni Raffaele Lo Savio, conosciuto come Raffa Dj-Biker, ciclista dell’associazione Ruote libere, durante una protesta contro l'iniziativa del Comune di chiudere al traffico il Lungomare la domenica. Dopo la consueta pedalata di gruppo a ritmo di musica, Lo Savio insieme ad altri ragazzi in bici si era trovato davanti il corteo dei commercianti i quali avrebbero iniziato a gridare insulti contro i ciclisti. Successivamente, avrebbero aggredito Raffa Dj-Biker prendendolo a pugni e pedate, togliendogli la bici per distruggerla. Raffaele è stato così trasportato in ospedale per le contusioni riportate.

A dare l'annuncio della sentenza è lo stesso Lo Savio, attraverso un post su Facebook: "Ci sono voluti 8 lunghi anni, ma alla fine la sentenza è arrivata - scrive Lo Savio - Otto lunghi anni per condannare due di quelle numerose persone che durante il Lungomare Liberato del 12 ottobre 2014, si sono permesse, davanti alle forze dell'ordine e alle fotocamere, di pestarmi in pubblica piazza, senza motivo, presi solo da una rabbia cieca. Otto anni per una sentenza che, più che per la reale pena che infliggerà, è per me un simbolo che ancora c'è una flebile speranza nel sistema".

Dal post emerge però anche delusione nei confronti della politica locale: "Speranza rimasta viva nonostante l'abbandono delle istituzioni, che si erano fortemente schierate davanti ai media nei giorni seguenti al pestaggio, e che avevano anche dichiarato pubblicamente false promesse di raccolte fondi per me e la mia bici. Ho portato avanti questa battaglia fino alla fine, anche senza di loro. Mi dispiace solo che papà non sia qui a vedere questo risultato, per il quale aveva lottato con me sin dall'inizio".

"Voglio ringraziare - conclude Raffaele - le persone che mi sono state a fianco, che hanno avuto il coraggio di testimoniare davanti ai giudici, e infine ringraziare ancora una volta il vigile che mi ha tirato fuori da quel pestaggio. Giustizia è fatta, non al 100%, ma è finalmente fatta".