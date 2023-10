Sentenza migranti, Salvini e Meloni contro il giudice del Tribunale etneo: la difesa dell'Anm

Dopo il commento della premier Meloni, non si è fatta attendere la presa di posizione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sulla sentenza del tribunale di Catania che ha dichiarato illegittimo il decreto migranti.

"Le notizie sull'orientamento politico del giudice" di Catania "che non ha convalidato il fermo degli immigrati sono gravi, ma purtroppo non sorprendenti. Già nel 2019, quando ero al Viminale, ci scontrammo con giudici del Tar che cercavano di boicottare i decreti Sicurezza e che sposavano pubblicamente le tesi della sinistra. Il tutto senza dimenticare le rivelazioni di Luca Palamara e le intercettazioni contro il sottoscritto che 'va fermato anche se ha ragione'", ha dichiarato Salvini.

"La Lega chiederà conto del comportamento del giudice siciliano in Parlamento, perchè i tribunali sono sacri e non possono essere trasformati in sedi della sinistra. Io, venerdì, andrò all'udienza di Palermo dove rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso i confini e ridotto drasticamente sbarchi e tragedie in mare. Chi ha la coscienza pulita non si fa intimidire. Ed è con questo spirito che faremo la riforma della giustizia, con separazione delle carriere e responsabilità civile dei magistrati che sbagliano", ha aggiunto.

L'Associazione nazionale magistrati di Catania è interventua esprimendo "una posizione ferma e rigorosa a tutela della collega Iolanda Apostolico, persona perbene che ha lavorato nel rispetto delle leggi, e respinge con sdegno le accuse a lei rivolte. Il rapporto tra potere esecutivo e giudiziario andrebbe improntato a ben altre modalità".

"Quelle che abbiamo letto sono parole sbagliate per toni e contenuti e non sono consone ai rapporti tra magistratura ed esecutivo", spiega Rizzo riferendosi alle critiche espresse alla collega dalla premier Meloni, dal ministro Salvini e dal senatore Gasparri. "La magistratura esamina i ricorsi anche contro provvedimenti dell'autorità amministrativa e li decide sulla base delle leggi", spiega il presidente dell'Anm di Catania Alessandro Rizzo. "Il fatto che una questione abbia significato politico è vicenda di tutti i giorni. La magistratura si occupa spesso di cose che hanno ricadute politiche, ma ciò non può legittimare la convinzione che dietro le decisioni dei giudici ci siano motivazioni politiche e che la magistratura faccia politica", aggiunge. "Se la legge prevede che certi provvedimenti, come quelli relativi alla restrizione della libertà degli individui, sono contestabili - prosegue - significa he il magistrato è libero nella sua determinazione di convalidarli o meno. Oppure pensiamo che le decisioni debbano essere tutte a senso unico?". "Spingere su toni così aggressivi - conclude - è fuori luogo e ci allontana dai reali problemi della giustizia".