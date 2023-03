Valle del Simeto, domenica si inaugura il primo sentiero dei Calanchi del Cannizzola

Giorno 19 marzo, alle ore 9.00 presso la Big Bench #202, si terrà l'inaugurazione del primo sentiero dei calanchi, "trekking experience sentiero panoramico". Alle 9.30 è in programma il taglio del nastro, con partenza degli escursionisti muniti di bastoncini. A seguire trekking equestre lungo vari sentieri. Nel frattempo, alla Big Bench ci saranno delle associazioni aggregate (tra queste Mungibeddu's 4×4) che cucineranno una mega fagiolata per San Giuseppe e, a seguire, la classica "arrusta e mangia". Al rientro degli escursionisti, previsto per le ore 13.30, sarà offerta una spremuta di arance 100% sui Calanchi del Cannizzola, geomorfosito dei monti Erei nella valle del Simeto.