Sul bus senza biglietto aggredisce il controllore: arrestato

Ieri mattina personale delle volanti è intervenuto in via Etnea, all’altezza di piazza Stesicoro, a seguito della segnalata aggressione ad un controllore dell’Amts. Giunti sul posto i poliziotti hanno bloccato, non senza difficoltà a causa della strenua resistenza opposta, un cittadino nigeriano, che poco prima aveva aggredito il controllore, dopo che questi lo aveva sorpreso a bordo di un autobus di linea privo del titolo di viaggio. Vista l’entità dell’aggressione, è chiamato personale del 118 al fine di poter prestare le prima cure alla vittima, successivamente trasportata presso il pronto soccorso del San Marco. L'aggressore è stato condotto in Questura in stato di arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed interruzione di pubblico servizio. Il Pm ha poi concesso il nulla osta all’espulsione del nigeriano, dal momento che la sua posizione sul territorio nazionale risultava irregolare.