Pregiudicato senza fissa dimora condotto in carcere: si nascondeva alla stazione

Gli agenti del commissariato di Acireale hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura etnea nei confronti di un 38enne pregiudicato di Acireale. L’uomo è stato riconosciuto colpevole, con sentenze passate in giudicato emesse nel gennaio 2022 e nel mese di ottobre 2023, rispettivamente a due anni di reclusione e 4000 euro di multa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in relazione a reati commessi nel luglio 2021 ad Acireale, e a 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, per fatti commessi a Catania nel 2020. Tenuto conto del periodo di detenzione già scontato, l’uomo aveva ancora pendente la pena residua di 5 anni, 11 mesi e 2 giorni di reclusione, con cumulo di pene che comporta la carcerazione.

Ma risultava essere irreperibile e senza fissa dimora. I poliziotti della squadra investigativa si sono messi all’opera si sono quindi messi sulle sue tracce e, nel tardo pomeriggio di ieri, lo hanno rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Catania e condotto negli uffici di Corso Umberto ad Acireale. Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza, dove dovrà finire di scontare la pena a cui è stato condannato.