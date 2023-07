Disagi carenza di energia elettrica, task force a lavoro: convocato tavolo di crisi

Sono al lavoro 60 tecnici e 140 operativi di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, e di imprese terze, per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di calore che sta interessando principalmente la provincia di Catania, provocando numerosi danni alle linee elettriche e agli impianti di distribuzione. A comunicarlo è la stessa società che ha attivato una task force operativa.

"Oltre ai tecnici già mobilitati, anche 100 risorse impresa/di imprese terze. Previsto l’arrivo nelle prossime ore di circa 20 risorse che si aggiungeranno a quelle attualmente in campo. Sono già state già installate 3 Power Station nel comune di Aci Catena e Acireale oltre a 15 GE circa di media taglia già attivati per mitigare l’impatto dei disservizi ed è stata messa a disposizione dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania sia una Power Station che 3 gruppi elettrogeni da 630 KVA", precisano da E-Distribuzione.

"Altre 3 Power Station sono in arrivo da altre Regioni. Il centro di controllo di Catania sta monitorando la situazione h24, eseguendo le manovre in telecomando e coordinando il dispiegamento delle squadre sul territorio, per rialimentare il maggior numero di clienti rimasti senza energia elettrica. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico".

Nel frattempo, come annunciato con un post su Facebook, il sindaco Trantino ha chiesto al Prefetto di attivare un tavolo di crisi, prontamente convocato per le 13.30.

“Un Sindaco che si prenda cura della città ha l’obbligo morale di preoccuparsi dei disagi derivanti ai cittadini di Catania e della provincia, per effetto di criticità ai servizi gestiti anche da amministrazioni diverse dal Comune o dalla Città Metropolitana - dichiara Trantino - I tecnici di Enel Distribuzione hanno avuto modo di far presente come l’eccezionale ondata di calore, che da giorni interessa la Sicilia, e i conseguenti incrementi dei carichi, stanno dando luogo ad una elevata numerosità di disservizi a carico della rete elettrica di distribuzione che alimenta Catania e l’intera regione. La stessa società elettrica ha comunicato che sta fronteggiando tale situazione attraverso un'organizzazione straordinaria di tecnici e mezzi che è stata notevolmente rinforzata per rispondere al meglio possibile alle condizioni in atto e che, per limitare i disagi alla clientela, sta operando h24 senza soluzione di continuità. I rimedi disposti dovrebbero consentire a Sidra e Acoset la piena operatività".

"Nel frattempo - continua Trantino - ho anche contattato i direttori delle aziende ospedaliere e sono stato assicurato sulla piena ripresa dei servizi, precisando di essersi premurati di dotarsi di generatori autonomi nel caso in cui dovesse nuovamente interrompersi l’erogazione di energia elettrica. Con il Prefetto, l’assessore alla Protezione Civile Porto e i nostri responsabili siamo continuamente in contatto con Enel, comprendendo quali rischi di salute e igienico sanitari comporti la protrazione del disservizio che, confidiamo, verrà risolto nel minor tempo possibile”.