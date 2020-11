Senza mascherina alla manifestazione: sanzionati in tre

Lo scorso 6 novembre i poliziotti hanno sanzionato tre persone che, nel corso di una manifestazione d’opposizione alle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza pandemica, hanno ostentato indifferenza al rischio di contagio non indossando la mascherina. Nonostante i diversi inviti che i poliziotti hanno loro rivolto per indurli bonariamente ad attenersi alle regole dettate prima di tutto dal buonsenso e dalla ragionevolezza, oltre che obbligatorie dall’emergenza sanitaria, i tre non hanno inteso ragioni, continuando a non indossare il presidio di protezione, pur rimanendo all’interno di piazza Università dove si stava svolgendo la manifestazione. Le prescrizioni stabilite al riguardo dal Dpcm richiedono il costante rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina anche e soprattutto nel corso di manifestazioni pubbliche, che restano consentite seppur esclusivamente in forma statica. I poliziotti, nell’ottica della salvaguardia dell’ordine pubblico, li hanno quindi identificati e successivamente hanno proceduto alla contestazione della violazione e la relativa sanzione amministrativa nei giorni scorsi. I servizi di ordine pubblico della polizia continuano per assicurare la vigilanza con particolare attenzione al mantenimento delle distanze di sicurezza tra le tre persone e gli altri manifestanti per garantire l’incolumità di tutti i presenti.