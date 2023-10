Senza patente e assicurazione forza posto di blocco: preso e denunciato

Nella notte tra venerdì e sabato, la polizia ha denunciato un uomo di 29 anni, residente a Catania, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale dopo una spericolata fuga per le vie del centro cittadino. Tutto è iniziato intorno alle 4 del mattino, quando una volante stava conducendo un normale posto di controllo in prossimità di piazza Santa Maria di Gesù. Durante il servizio, un motoveicolo in transito ha tentato di eludere la verifica effettuando una manovra rischiosa, attraversando l'isola pedonale all'interno della piazza e accelerando in direzione di viale Regina Margherita.

Una seconda volante, già presente in zona, ha notato la manovra del conducente dello scooter e ha cercato di fermarlo senza successo. Ciò ha innescato un lungo inseguimento per le strade del centro, durante il quale il conducente ha compiuto numerose manovre pericolose, ignorato i semafori e intrapreso strade contromano, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti in transito. L'inseguimento è proseguito attraverso le vie del centro, tra cui via Santa Maddalena, via Clementi e via Biblioteca, prima di concludersi in via Plebiscito, dove la volante è finalmente riuscita a raggiungere e fermare il fuggitivo. Dopo aver bloccato il conducente, gli agenti hanno effettuato alcune verifiche e scoperto che l'uomo non aveva mai conseguito la patente di guida e che il veicolo su cui viaggiava non aveva copertura assicurativa. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per numerose violazioni delle norme del codice della strada.