Beccato senza patente e con auto rubata in compagnia di due amici ignari del furto

Nel corso di un servizio di vigilanza stradale e controllo del territorio, una pattuglia della polizia all’altezza dello svincolo Paesi Etnei, ha notato uno strano comportamento da parte del conducente di un veicolo. Fermato il veicolo, con a bordo tre individui, il conducente ha mostrato segni di insofferenza. Gli agenti, affiancato il veicolo, hanno intimato al conducente di fermarsi all’interno dell’area di servizio al fine del controllo.

I poliziotti hanno così notato che il blocchetto accensione del veicolo era stato forzato ed alcuni fili erano a vista. Dagli accertamenti svolti, gli agenti hanno accertato che l'autovettura risultava rubata qualche giorno fa a Pozzallo. Con l’aiuto di personale della squadra volante hanno sottoposto i tre individui a perquisizione personale con esito negativo. Il conducente del veicolo è stato pertanto indagato per essere stato trovato in possesso di autovettura, già oggetto di furto, mentre gli altri due dichiaravano di essere all’oscuro che la vettura su cui viaggiavano fosse rubata e, di essere stati semplicemente coinvolti dal conducente del veicolo in una semplice uscita conviviale. Il conducente del veicolo è stato sanzionato anche perchè sprovvisto di patente, perché mai conseguita.