Mascali, arrestato mentre cerca di far sparire nel wc la cocaina

I carabinieri di Mascali hanno arrestato un 62enne di Giarre, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Erano venuti a conoscenza che, all’interno di un condominio, era stato notato uno strano viavai di persone che lasciava ragionevolmente presagire probabili episodi di spaccio e, pertanto, hanno attivato un servizio d’osservazione che ha poi consentito di concentrare la loro attenzione su un uomo che occupava la mansarda del palazzo.

All’alba di stamattina hanno bussato alla porta dell’interessato che però, non ha aperto. Una volta guadagnatisi l’ingresso, i militari hanno trovato l’uomo chino sul gabinetto intento a buttarvi dentro della cocaina. In particolare, è stata rinvenuta una "pietra di coca" di 13 grammi e 23 dosi già confezionate per la vendita al minuto, inoltre, i militari che si occupavano della delimitazione della zona, hanno recuperato nel giardino sottostante l’abitazione altre 3 dosi di cui l’uomo aveva tentato di disfarsi lanciandole dalla finestra. La perquisizione all’interno della casa ha poi consentito di trovare, suddivisa e nascosta in pacchetti di sigarette ed all’interno di un cassetto della cucina, la somma complessiva di 3.790 euro, sequestrata perché ritenuta provento dello spaccio. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di Termini Imerese.