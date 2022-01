Sequestra la figlia 37enne perché geloso della sua relazione con un uomo, ma viene scoperto e arrestato dai carabinieri. Un 71enne dovrà rispondere di sequestro di persona nei confronti della figlia. Dopo una lite a pranzo, in casa della vittima, l'uomo ha costretto la figlia a seguirlo sotto la minaccia di una pistola, rinchiudendola in un nascondiglio nella sua abitazione di Motta Sant'Anastasia.

Il convivente e il fratello della donna, avvertiti da un suo sms di aiuto, hanno chiamato i carabinieri che sono riusciti a individuare l'abitazione e a fare irruzione. Al loro arrivo, i militari hanno trovato anche i beni di prima necessità che l'uomo aveva reperito per la figlia, pensando in questo modo di convincerla a lasciare il compagno.

Il giorno successivo, in un terreno di Belpasso, i carabinieri della compagnia di Ramacca hanno trovato la pistola utilizzata dall'anziano per minacciare la figlia: una Beretta semiautomatica calibro 7.65 non censita e priva di matricola, con un caricatore pieno e un colpo in canna. Il 71enne si trova ora agli arresti domiciliari.