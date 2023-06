Sequestrata la fattoria didattica "Etnapark": sarebbe sorta riciclando il denaro di rapine ed estorsioni

La guardia di finanza di Catania ha eseguito un provvedimento emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale etneo e relativo al sequestro di beni nella disponibilità del 49enne Alfio Brancato Alfio, pluripregiudicato accusato di vari reati, tra cui l’appartenenza ad associazione di tipo mafioso.

Il sequestro della fattoria didattica

Il provvedimento ha disposto il sequestro e l’affidamento ad un amministratore giudiziario di un’azienda che esercita attività di organizzazione di eventi, grest estivo, fattoria didattica: Fattoria Etnapark Srls di Acireale. Il cui patrimonio, del valore di circa 300 mila euro, è costituito da un terreno, un fabbricato, le quote sociali societarie e il relativo compendio aziendale con conti correnti bancari intestati alla stessa società, a Brancato, ai suoi familiari e ad altri soggetti che figurano quali formali titolari dei beni e soci dell’impresa, presunti prestanome del proposto.

Indagine nata da un controllo sul reddito di cittadinanza

L’indagine deriva da un'altra attività svolta dai militari della Compagnia di Acireale della guardia di finanza in materia di reddito di cittadinanza, nell’ambito della quale sarebbe emersa la disponibilità di beni, per importi sproporzionati rispetto alla posizione reddituale e patrimoniale rilevata, in capo a diversi soggetti riconducibili alla famiglia di Alfio Brancato.

Chi è Alfio Brancato

"Per la realizzazione di Etnapark, dall’acquisto del terreno alle cospicue opere di allestimento (piscine, casette, parco giochi, giardini etc), sarebbero stati impiegati capitali del tutto sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali e di tutti i congiunti e terzi coinvolti. Gli approfondimenti investigativi - precisa la guardia di finanza - hanno permesso di inquadrare Alfio Brancato quale soggetto caratterizzato da 'pericolosità qualificata', che vivrebbe abitualmente con i proventi di furti, rapine, estorsioni ed associazione mafiosa. La carriera criminale di Brancato avrebbe avuto inizio negli anni ’90, con la prima condanna per furto, sino almeno al 2019, con frequentazioni malavitose sotto l’egida mafiosa del clan Santapaola-Ercolano". Le vicende giudiziarie che lo hanno riguardato nell’ultimo trentennio, infatti, gli attribuirebbero addirittura un ruolo di referente della famiglia mafiosa nel territorio di Aci Catena.

Sequestro da 300 mila euro

L’attività sequestrata, avviata nel 2018, rappresenterebbe il frutto o il reinvestimento dei proventi delle attività illecite. La fattoria, il cui valore stimato è di circa 300 mila euro, è stata posta sotto sequestro preventivo insieme al 100% delle quote societarie e del relativo compendio aziendale, al terreno in sorge l'attività ed al fabbricato.