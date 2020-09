Sequestrata officina abusiva dai carabinieri

I carabinieri di Palagonia hanno scoperto in via Circonvallazione un garage privato adibito illegalmente ad officina per la riparazione di auto.

Nella circostanza, i militari, hanno accertato come il titolare, un 50enne del posto, esercitasse l’attività di autoriparatore in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese e non aveva nemmeno il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi. L’officina e le attrezzature sono state sequestrate, mentre l’uomo è stato denunciato.

