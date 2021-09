Sequestrata una discarica di rifiuti pericolosi a San Giovanni Galermo

Nell’ambito della campagna promossa dal comando generale dell’Arma dei carabinieri “Controlli su strada del trasporto dei Rifiuti”, il comando provinciale di Catania ha disposto nel capoluogo etneo e in provincia degli specifici controlli. In particolare, la stazione dei carabinieri di Gravina di Catania ha effettuato una serie di controlli che ha consentito di individuare e porre sotto sequestro un’area di circa 2000 mq di proprietà comunale, in via Mariani a ridosso di diversi complessi residenziali, costituita da un tratto di strada e una “sciara” priva di recinzione, poiché illecitamente adibita a deposito non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi e non, consistenti in materiale di risulta proveniente da lavori nel settore dell’edilizia, materiale ferroso, materiale plastico, mobilia e eternit.