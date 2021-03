Scoperti e sequestrati 10 chili di marijuana grazie a una "soffiata"

La polizia è intervenuta in un locale scantinato in via Santissima Trinità, nel cuore del centro storico, già noto alle forze dell'ordine: in tutto sono state ritrovate 21 buste di cellophane

Nella tarda mattinata di ieri, personale delle Volanti, è intervenuto in via Santissima Trinità a seguito di segnalazione, giunta su linea d’emergenza, della presenza di sostanza stupefacente nello scantinato di uno stabile. Arrivati sul luogo indicato, già noto agli agenti per precedenti operazioni di sequestro di droga, sono entrati in uno dei locali della cantina dove hanno notato subito una vasca per la raccolta dell’acqua e, accanto ad essa, un sacco nero in plastica. All’interno del sacco sono state rinvenute 21 buste in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana, per un totale lordo di 10 chili circa.