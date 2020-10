Commercio abusivo, sequestrato "carrozzone" dei panini in via del Rotolo

L'intensificazione dei controlli amministrativi, disposti dal questore Mario Della Cioppa ai fini dell’attuazione delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha permesso alla Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di sottoporre a controllo, nello scorso fine settimana, diversi esercizi pubblici. Dopo le verifiche fatte lo scorso fine settimana in via Del Rotolo, gli agenti, a seguito di ulteriori accertamenti, hanno sanzionato la titolare di un negozio mobile che non era in possesso della prescritta autorizzazione e, per tali motivi, in data 7 ottobre 2020, è stata elevata una contravvenzione ai sensi degli articoli 2 e 20 comma 1 L. R. 18/95 per l’esercizio del commercio su area pubblica senza autorizzazione. Come sanzione accessoria è stato sequestrato, ai fini della confisca, il "carrozzone" e della merce contenuta al suo interno.

