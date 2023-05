I carabinieri sequestrano armi e munizioni in un casolare di campagna

I carabinieri della Compagnia di Paternò, con la collaborazione del 12esimo battaglione Sicilia, sono stati impegnati in un servizio di controllo a largo raggio, arrestato un uomo di 77 anni, cacciatore, per detenzione illegale di armi e munizioni. Le attività di controllo sono state effettuate in contrada Schettino, in territorio di Paternò, ed hanno interessato diversi casolari di campagna. In uno di questi, di proprietà di un 77enne catanese, i militari hanno rinvenuto, sparse sul terreno, numerose cartucce di fucile cal.12 già esplose. Addentrandosi nella proprietà, i carabinieri si sono imbattuti in un rudere nel quale era insolitamente stata saldata al muro una cassaforte. Dopo averla aperta, hanno scoperto che conteneva armi da caccia legalmente detenute, ma trasferite in quei luoghi senza alcuna autorizzazione.

L’uomo, residente a Librino, avrebbe dovuto conservarle presso il luogo di residenza e non spostarle senza aver prima ricevuto l’autorizzazione. Per tale ragione, nei suoi confronti sono stati assunti provvedimenti di natura amministrativa. Nel continuare a setacciare la zona, i militari si sono imbattuti in un’altra struttura rurale, sempre nella disponibilità dello stesso cacciatore, all’interno della quale, su di una tavola in legno adoperata come controsoffitto, hanno rinvenuto un fucile monocanna semiautomatico marca B"reda" cal. 12 con matricola abrasa e 16 cartucce a pallini cal. 12. Il fucile, pronto all’uso e in ottimo stato di manutenzione, è risultato illegalmente detenuto dal proprietario del fondo agricolo, che non ha saputo fornire alcuna spiegazione in merito alla presenza di quell’arma. Sia il terreno, che i ruderi erano recintati e chiusi con dei lucchetti, le cui chiavi erano in esclusivo possesso del 70enne, che è stato arrestato. Mentre l’arma e le munizioni sono stati sequestrati, per essere successivamente sottoposte presso il Ris di Messina agli accertamenti tecnici di laboratorio.