Costruiva armi in garage: denunciato un 43enne di Bronte

I carabinieri di Bronte hanno notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari ad un 43enne del posto, indagato per ricettazione, detenzione illegale di armi e detenzione di armi clandestine. In concomitanza con la consueta usanza dei botti capodanno i militari, la scorsa vigilia i carabinieri avevano effettuato una serie di controlli preventivi. Nel corso dell’attività si sono presentati in via Nino Martoglio, presso l’abitazione del 43enne, al quale hanno comunicato la necessità di svolgere una perquisizione. L’uomo ha manifestato una certa titubanza. Infatti, all’interno di una cassetta di sicurezza in garage hanno rinvenuto una pistola a salve cal. 9 con dispositivo lanciarazzi ed un fucile realizzato artigianalmente, in grado sparare cartucce da caccia cal. 12. Le armi erano state sequestrate ed una perizia ne ha certificato la capacità offensiva e la fabbricazione clandestina.