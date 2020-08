Librino, sequestrati droga e munizioni a carico di ignoti

Nella giornata di ieri, nel quartiere Librino, gli agenti delle volanti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti droga e munizioni. Nel corso del pomeriggio una pattuglia in transito in viale Moncada ha notato un gruppetto di ragazzi fuori da uno stabile che si allontanavano frettolosamente dal posto, facendo perdere le loro tracce. In tale frangente, uno di essi ha abbandonato una busta al cui interno erano dieci involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 9 grammi. Nel corso della notte, sempre in viale Moncada, all’interno di un palazzo in cui si era introdotto un individuo sospetto, i poliziotti hanno rinvenuto nel sottoscala condominiale una cartuccera in cordura contenente 24 cartucce calibro 12.

