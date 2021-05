Sequestri di cocaina, hashish e marijuana: tre arresti della squadra mobile

Nel pomeriggio dello scorso 3 maggio,gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato il catanese S. F per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. Mentre viaggiava a bordo della sua auto nel quartiere di Canalicchio, notando gli operatori è fuggito via la tangenziale in direzione del casello di San Gregorio. Dopo uno spericolato inseguimento, bloccato è stato bloccato, non prima di essersi disfatto di alcuni involucri, lanciandoli dal finestrino. Una volta recuperati, due di essi contenevano marijuana per un peso totale di 100 grammi e 20 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, grazie al fiuto di Maui, ha consentito di rinvenire e sequestrare altri 100 grammi circa di cocaina, materiale per il confezionamento e denaro considerato provento dell’illecito smercio. Si trova ora agli arresti domiciliari.

Nella mattinata dello scorso 5 maggio, il catanese D. R. C. S. è stato arrestato per spaccio di cocaina e hashish. La polizia ha bussato direttamente alla porta della sua abitazione a San Cristoforo. Ma, piuttosto che aprire, ha tentato di disfarsi di una busta lanciandola dal balcone. Il personale, posizionato preventivamente all'esterno dell'edificio, ha recuperato la confezione contenente un chilo circa di cocaina. La perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio del personale della Squadra Cinofili sempre grazie al fiuto di Maui, ha consentito di rinvenire ancora 7 grammi di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Dopo formalità di rito, D. R. C. S. è stato condotto in carcere. E' stata denunciata in stato di libertà, per gli stessi reati anche la moglie.

Nella stessa giornata del 5 maggio, C. L. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.In casa sua sono stati trovati 700 grammi di "erba" e materiale per il confezionamento delle dosi. E’ stato inoltre rinvenuto un barattolo contenente infiorescenze infuse in liquido alcolico. Il liquido ricavato dall'infusione viene utilizzato per impregnare il normale tabacco da fumare. Dopo formalità di rito, C. L. è stato condotto in carcere.