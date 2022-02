La finanza sequestra 11mila articoli alimentari con etichetta straniera

Alimenti e bevande con etichettatura in lingua straniera sono stati scoperti dal comando provinciale della guardia di finanza di Catania in un negozio del capoluogo etneo: in tutto 11 mila gli articoli sequestrati, di noti marchi come Kinder, Milka, e CocaCola, perché non destinati al mercato italiano. L'amministratrice unica dell'attività commerciale è stata segnalata al dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf). "Tutti i prodotti sequestrati a causa della presenza di etichette interamente scritte in lingue estere, proprio a causa dell'assenza di trasparenza, avrebbero potuto indurre problematiche di salute nei consumatori", spiegano le fiamme gialle. Non vi era infatti la possibilità di comprendere gli ingredienti utilizzati per la produzione e, di conseguenza, anche la presenza di allergeni o di altre sostanze potenzialmente dannose. Il valore del sequestro è di circa 10 mila euro.