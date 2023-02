Sequestro di beni ad affiliato clan Santapaola-Ercolano: valore 500 mila euro

Il nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Catania sta eseguendo un “decreto di sequestro preventivo” di beni patrimoniali, finalizzato all’eventuale confisca, emesso dal Tribunale di Catania sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica etnea, ai danni di Salvatore Fiore, pluripregiudicato 55enne catanese, affiliato alla famiglia “Santapaola – Ercolano” e attualmente detenuto a seguito dell’operazione dei carabinieri “Fiori Bianchi” del 2013.

Ed è proprio in tale contesto operativo che emergono le motivazioni alla base del provvedimento di sequestro, che trova in primis fondamento nella particolare “pericolosità sociale qualificata” di Fiore, quale soggetto affiliato e partecipe alla famiglia di “Cosa Nostra etnea” e in particolare al gruppo criminale denominato “Villaggio Sant’Agata”, militanza documentata dalla sua storia criminale, che annovera precedenti penali definitivi per gravi reati come rapina, sequestro di persona, possesso di armi, estorsione, spaccio di stupefacenti e 3 condanne per associazione mafiosa.

In particolare, la misura di prevenzione scaturisce dagli accertamenti svolti appunto dal nucleo investigativo di Catania, che esaminando la situazione finanziaria e le attività economiche dell’uomo e del suo nucleo familiare tra il 2008 ed il 2017, avrebbe accertato la formazione illecita del loro patrimonio: una “notevole sperequazione” tra il reale tenore di vita della famiglia e la loro lecita capacità reddituale, giustificata attraverso il frutto e il reimpiego dei proventi illegali generati dall’appartenenza alla criminalità organizzata di Fiore.

I beni destinatari del sequestro preventivo, tutti chiaramente riconducibili al suo nucleo familiare, ammontano ad un valore complessivo di oltre euro 500.000,00 e riguardano: un terreno di mq. 212 sito in Mascalucia, contrada Pompeo; un fabbricato composto da 2 unità immobiliari indivise, costruito sullo stesso fondo; un immobile adibito a civile abitazione sito in questa via Balatelle; la totalità dei beni aziendali strumentali dell’impresa di famiglia, riguardante il commercio al dettaglio di generi alimentari, anch’essa situata in via Balatelle; le disponibilità bancarie per saldi attivi superiori a euro 1.000,00, esistenti presso diversi istituti di credito, che sono al momento ancora in corso di quantificazione.